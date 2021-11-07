Antalya'da seradan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da seradan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da seradan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir serada yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlattı.

İncelemelerde 2'si Türk, 4'ü Afgan olmak üzere 6 hırsızlık şüphelisi tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda S.K. (27) ve M.E.K. (29) gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen Afgan uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
20 atı kesip, etlerini satan baba ve oğluna 193 bin lira ceza

20 atı kesip, etlerini satan baba ve oğluna 193 bin lira ceza

 Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

 Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti

Datça'da sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title