Antalya'da seradan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir serada yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlattı.
İncelemelerde 2'si Türk, 4'ü Afgan olmak üzere 6 hırsızlık şüphelisi tespit edildi.
Yapılan çalışmalarda S.K. (27) ve M.E.K. (29) gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen Afgan uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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