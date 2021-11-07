Antalya'da seradan hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde seradan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan bir serada yaşanan hırsızlıkların ardından çalışma başlattı.

İncelemelerde 2'si Türk, 4'ü Afgan olmak üzere 6 hırsızlık şüphelisi tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda S.K. (27) ve M.E.K. (29) gözaltına alındı. Kimlikleri belirlenen Afgan uyruklu 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberi Kaydet