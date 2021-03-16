Antalya'da serada üretilen altın çilek tadıyla tüketiciyi, fiyatıyla da üreticiyi memnun ediyor
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Antalya'da serada üretilen altın çilek tadıyla tüketiciyi, fiyatıyla da üreticiyi memnun ediyor

16.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:22
Antalya'da serada üretilen altın çilek tadıyla tüketiciyi, fiyatıyla da üreticiyi memnun ediyor

Anavatanı Güney Amerika olan ve Antalya'da da serada üretilen altın çilek, kilogramı 150 liradan satışa sunuldu.

Anavatanı Güney Amerika olan ve Antalya'da da serada üretilen altın çilek, kilogramı 150 liradan satışa sunuldu.

Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgelerinde serada üretimi yapılan, ticari adı "golden berry" olan altın çileğin hasadı başladı. Lif bakımından zengin, antioksidan oranı yüksek meyve süpermarketlerdeki raflarda yerini aldı.

Serik ilçesinde altın çilek üretimi yapan firmanın pazarlama sorumlusu Burak Akbulut, AA muhabirine, 5 dönümlük alanda üretim yaptıkları altın çileği İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde satışa sunduklarını söyledi.

Meyvenin 100 gramlık özel paketlerde 15 liraya satıldığını anlatan Akbulut, "Altın çileğin kilogram fiyatı 150 lira. 100 gramlık bir pakette de 13-14 meyve bulunuyor." dedi.

Hasadın haziran sonuna kadar devam edeceğine değinen Akbulut, bir dönümden yaklaşık 4 ton altın çilek elde edildiğini kaydetti.

Meyvenin çiçek şeklinde açtığını, bir müddet sonra etrafındaki yeşil yaprakların küre şeklinde kapandığını aktaran Akbulut, yeşil yapraklar sarardığı zaman da hasadın yapıldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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