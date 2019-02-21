Antalya'da Sera Üreticilerine Sertifika

Antalya'nın Serik ilçesinde iyi tarım uygulamaları yapan sera üreticilerine sertifikaları dağıtıldı.

Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Serik kaymakamı Haluk Şimşek törende, bölgede bulunan seralarda pazarın istediği kaliteli ve sağlıklı ürünlerin üretilmesi gerektiğini söyledi.

Üretilen kaliteli ürünün de pazardaki fiyatının bir tık yukarıya çıkartılması gerektiğine dikkati çeken Şimşek, ürünün diğer ürünlerden ayrımının yapılabilmesi için ürün sertifikasyon sistemine geçilmesi ya da ürün üzerinde özel etiketler bulunması gerektiğini dile getirdi.

Kaliteli ürünlerle tüm dünyaya açılması gerektiğini anlatan Şimşek, birlik olmanın önemine değindi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ise beş üreticinin 60 dekar örtü altı alanında yaklaşık 750 ton ürün elde ederek iyi tarım uygulaması sertifikalarını aldıklarını ifade etti.

Sertifika sahiplerine dekar başına örtü altı için 150, süs bitkileri 100 ve açık alanlara 50 lira destek verildiğini anlatan Çömezoğlu, 2017 yılı üretimler için sertifikası olan 30 üreticiye 2 bin 939 dekar alan için 263 bin 446 lira destek verdiklerini belirtti.

Sertifika almaya hak kazanan çiftçilere belgeleri Şimşek ve Çömezoğlu tarafından verildi.

Kaynak: AA