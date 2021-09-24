Antalya'da sera demirlerini çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu 3 kişi yakalandı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sera yapımında kullanılan demirleri çaldığı öne sürülen 3 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde sera yapımında kullanılan demirleri çaldığı öne sürülen 3 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Yazır Mahallesi'nde 50 bin lira değerinde sera demirinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, sera demirlerini Suriye uyruklu B.E, A.E. ve D.E'nin çaldığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Öte yandan şüphelilerin hurdacılara sattığı tespit edilen demirler toplatılarak sahiplerine teslim edildi.
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