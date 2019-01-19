Antalya'da Semt Pazarları da El Yakıyor

Örtü altı sebzeciliğin üretim üssü Antalya'da da pazar tezgahlarındaki pahalılık dikkat çekti. Vatandaşlar pahalılıktan alım güçlerinin düştüğüne dikkat çekti.

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Antalya'da da pahalılık tezgahlara yansıdı. Havaların kapalı ve soğuk gitmesi nedeniyle seralardaki ürünlerin olgunlaşma süresi de uzadı. Güneşli gün sayısının az olması ev aşırı soğuklar üretimin azalmasına neden oldu. Diğer yandan Adana, Hatay,Mersin'de dış arazilerdeki ürünlerin selden zarar görmesi nedeniyle başta, yeşillikler diye tabir edilen marul,yeşil soğan, roka,tere,ıspanak ve marul da ciddi bir fiyat artışı gözlendi. Ürün azlığı nedeniyle Antalya'daki sem pazarların da fiyatlar İstanbul fiyatları ile yarışmaya başladı. Antalya'da en düşük domates 4 en pahalı domates ise 9 liradan alıcı buldu. Ispanak 8, yeşil soğan 15, sivri biber 10,pırasa 6, brokoli 7, muz 7,salatalık 5, kabak 6, yeşilliklerin bağı ise 1.5 liradan alıcının karşısına çıktı. Pazarda en ucuz sebzenin 5 liradan satıldığı görüldü.

"5 liradan ucuz ürün yok"

Süleyman Darıca da fiyatların çok yüksek olduğunu belirterek, "Fiyatlar almış başını gitmiş. Ispanağı 6 liraya aldım. 10 lira bazı yerlerde. Antalya'da daha ucuz olması lazım ama nedense burada da aynı fiyat. Biz de pahalı yiyoruz. Nakliye falan, girdiler nedeniyle İstanbul'da da fiyatlar yükseliyor. 5 liradan aşağı bir şey yok pazarda" dedi.

"Fiyatlar yüksek"

Oğluyla pazara gelen İslam Çelik, pazarın çok pahalı olduğunu belirterek, insanların sadece tezgahlara baktığını söyledi.

Çelik, fiyat konusunda Antalya'nın ucuz değil, İstanbul'la yarıştığını dile getirdi.

Meral Sevinç ise "İstanbul'a ulaşıncaya kadar ürün çok elden geçiyor. Üreticiyi de düşünmek gerekir. Fiyatlar pahalı ama aracılar parayı götürüyor. Bu gidişle bir şey yiyemeyeceğiz" diye konuştu.

Yadigar Daban da pahalılık nedeniyle pazarın diğer zamanlara göre boş olduğunu söyledi.

"Pazarcı da şaşkın"

Pazarcı Oktay Şanlı, havanın soğuk ürünün az olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu söyledi.

Şanlı, "Yeşil soğanın kilosu 15 ile 20 lira arasında. Demeti 3 lira. Ispanak 8 ile 10 lira. İklimsel nedenlerle fiyatlar böyle. Antalya üretim yeri ama ihracatta yapılıyor. Fiyatlar yüksek herkesin Allah yardımcısı oldun. 15 yıldır ilk kez soğanın bu kadar fiyatının yüksek olduğunu görüyorum."ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA