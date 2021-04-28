Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
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Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu

Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamındaki 17 günlük 'tam kapanma' öncesi turizm kenti Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk oluştu.

Korona virüs(Covid-19) tedbirleri kapsamındaki 17 günlük 'tam kapanma' öncesi turizm kenti Antalya'da semt pazarlarında yoğunluk oluştu. Pazarda sosyal mesafe bir kenara adım atacak yerin kalmadığı görüldü.

Yeni tip Korona virüs(Covid-19) vaka sayısındaki artışın durdurulması amacıyla ülke genelinde 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek 'tam kapanma' öncesi Antalya'da vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kapalı çarşamba pazarındaki görüntüler tedirgin etti. Belediye ekiplerinin kontrolü sağlamak için çektiği demir bariyerlerin ise bir süre sonra fayda etmediği görüldü. Pazarın hem içinde hem de dışında araç ve yaya yoğunluğu dikkat çekti. Tüm uyarı ve bilgilendirmelere rağmen pazarcı esnafının ya maske takmadığı, takanların ise çenelerinin altında hatalı taktığı gözlemlendi. Sosyal mesafenin sıfır olduğu pazarda vatandaşların tezgahlar önünde birbirlerine çarparak geçtikleri görüldü. Zabıta ekipleri, pazar esnafı ve vatandaşları maske ve mesafeye uymaları noktasında uyarılar yapsa da aşırı kalabalık nedeniyle bir mesafe alamadığı gözlemlendi. Pazarda yaklaşık 10 binin üzerinde kişinin olduğu öğrenildi.

"Sanki Arife günü gibi"

Pazarda maske satışı yapan Fikret Gürlü, "Pazar bugün çok yoğun sanki Arife günü gibi, bayram günü gibi. Herkes akın etmiş durumda. Sanki bakkal manav açık değilmiş gibi insanlar buraya gelmiş. Alış veriş yapıyorlar yoğun şekilde. Maske ne kadar taksalarda çok kalabalık. Böyle olmaması gerekirdi. Uyarılar yapılıyor ama her şey ortada. Maske satışları da iki aydır çok arttı" diye konuştu.

Pazardan çıkan Hatun Kocataş isimli vatandaş, İçeride şu anda patlama yaşandı. Yasak olsa ne olacak, herkes mecburiyetten geldi. Sosyal mesafe sıfır maskede yok. Hayatımda bu pazarda bu kadar kalabalık görmedim. Burayı görsünler. Herkes burada. İçeride tedirgin oldum, ne alıp almadığımı bile bilmiyorum. Hemen dışarı çıktım. Covid, geçirmiştim ama şimdide kesin oldum" dedi. - ANTALYA

Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu
Antalya'da semt pazarında korkutan tam kapanma yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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