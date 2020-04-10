Antalya'da semaverde çay demlemek isterken elektrik akımına kapılan işçi öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli semaverle çay demlediği sırada akıma kapılan tarım işçisi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli semaverle çay demlediği sırada akıma kapılan tarım işçisi hayatını kaybetti.

İmamlı Mahallesi'ndeki bir serada çalışan Türkmenistan uyruklu Ahmet Hudaygulyev (45), elektrikli semaverde çay demlemek isterken henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

Hudaygulyev'e ilk müdahaleyi yapan seradaki çalışanlar, durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

Sağlık ekibince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, kurtarılamadı.

Nöbetçi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından işçinin cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA