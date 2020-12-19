Antalya'da selin zararı büyük
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Antalya'da selin zararı büyük

19.12.2020 08:54 | Son Güncelleme: 19.12.2020 08:59
Antalya'da selin zararı büyük

ANTALYA'da şiddetli yağmurun neden olduğu selde, 787 çiftçinin yaklaşık 15 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü.

ANTALYA'da şiddetli yağmurun neden olduğu selde, 787 çiftçinin yaklaşık 15 bin dönüm tarım arazisi zarar gördü. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Gazipaşa'dan kent merkezine kadar 30 mahalle 8 ilçedeki tarım arazilerinin büyük ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

Geçen hafta Antalya için yapılan 'turuncu alarm' sonrasında kentin büyük bölümünde etkili olan şiddetli sağanak ve bazı bölgelerde etkili olan dolu nedeniyle vatandaş zor anlar yaşadı. Kent merkezinde metrekareye ortalama 200 kilograma yakın yağış düşünce çok sayıda tarım arazisi sel altında kaldı. Özellikle kentin doğu ilçelerinde büyük zarar gören tarım arazileriyle ilgili geniş çaplı hasar tespit çalışması başlatıldı.

Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Gazipaşa'dan kent merkezine kadar 30 mahalle 8 ilçedeki tarım arazilerinin büyük ölçüde hasar aldığını söyledi. Bazı seraların su altında kaldığını, bazılarının ise naylonlarının yırtılıp iskeletlerinin kırıldığını belirten Alp, üreticilerin bu zararın altından kendi başlarına kalkmasının imkansız olduğunu söyledi.4 bin 500 dönüm kapalı, 9 bin 500 dönüm açık tarım arazisinin zarar gördüğünü kaydeden Alp şöyle konuştu: "Sahaya çıkıldı ve hasar tespitleri yapıldı. 787 çiftçimiz mağdur oldu. 4 bin 500 dönüm kapalı alan, 9 bin 500 dönüm açık tarım arazisi zarar gördü. Yaklaşık 15 bin dönüm alan. Devletimiz ayakta kalacak bir destek verebilirse üreticilerimiz üretime devam edecek. Hasar tespiti sürüyor, ekonomik değerine ilerleyen zamanda bakılacak."

Üreticinin tarım sigortası sayesinde zararının karşılanacağını, sigorta yapmayan üreticinin ise bugünlerde düşünceli olduğunu anlatan Nazif Alp, üretim yapan çiftçilerin her zaman sigorta yaptırması ve kendini güvene alması gerektiğini söyledi. Sigorta yaptırılması noktasında da üreticiye destek verilmesi gerektiğini anlatan Nazif Alp, "15 bin dönüm küçük bir rakam değil. Zarar gören seraların hepsi daha yeni mahsul veren yerlerdi. İkinci mahsul için para lazım" dedi.


Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük
Antalya'da selin zararı büyük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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