Antalya'da "Şehrim 2023" Çalıştayı

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, kültürü yaşatmakla ilgili bir çaba içerisinde olduklarını, şehre eskisinden daha çok önem verdiklerini bildirdi.

Karaaslan, bir otelde düzenlenen "Şehrim 2023" çalıştayında, projenin, şehrin önceliklerinin ve vizyonunun belirlenmesi, kriterlerini gözden geçirilmesi noktasında önemli olduğunu söyledi.

Şehirlerin dört duvar yapılardan ibaret olmadığını vurgulayan Karaaslan, şehirlerin ruhları olduğunu, insanların şehirlere katkı sağladığı gibi şehirlerinde insana çok katkısı olduğunu dile getirdi.

Şehirlerle ilgili özellikle çevresel değerlerin, tabiat varlıkların ve doğal değerlerin korunması, yaşatılması konusunda daha büyük bir hassasiyetin temsilcileri olduklarını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bizler bugün kültürümüzü yaşatmakla ilgili bir çabanın içerisindeyiz, bizler şehrimize eskisinden daha çok önem veriyoruz. Sadece restorasyon projeleri yapmak, onları sadece bir yapı olarak var etmek yerine tam da hayatımızın merkezine koymak, her köşe başında yaşatılması için hakikaten önemli bir mücadele veriyoruz. Çalıştaya katılan herkesin görüşleri önemli. Buradan çıkan sonuçlar, halktan alınacak görüşler ile bütün analiz çalışmalar birleşerek yol haritası çizilecek."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise şehirlerin bir değerler manzumesi, sosyalleştiren, disipline eden ve öğreten bir organizma olduğunu belirtti.

Bunu yapamayan şehrin insan ruhunu eksik bıraktığına değinen Türel, "Bir şehrin kimliği o şehirde yaşayanların da kimliğidir aynı zamanda. Şehir medeniyettir derken bu cümlemizi dolduran faaliyetler ve hizmetler yapmak gerekir." dedi.

Türel, mega projelerle istek ve ihtiyaçlara cevap vermeye, Antalya'yı dünya vitrinine taşımaya çalıştıklarını söyledi.