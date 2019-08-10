ANTALYA'DA ŞEHİTLİK VE MEZARLIKLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

10.08.2019 14:30

ANTALYA'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklara giden vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında hem dua edip onları andı, hem de mezarlara bakım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti. Hem mezarların bakımını yapan, hem de dua eden vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişinde çiçek fidesi dağıtıp, bisküvi, su ve tatlı ikram etti.

Ayrıca belediye tarafından görevlendirilen bir şehir içi toplu ulaşım aracı ve bir minibüs de kent merkezindeki diğer mezarlıklara gitmek isteyen vatandaşlara tahsis edildi. Mezarlıklar içerisine kurulan hoparlör sisteminden ise kesintisiz Kuran-ı Kerim okutuluyor.

Kaynak: DHA