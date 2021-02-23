Antalya'da Şehit Süleyman Demirel Uluslararası Oryantiring Kampı gerçekleştiriliyor
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Antalya'da Şehit Süleyman Demirel Uluslararası Oryantiring Kampı gerçekleştiriliyor

23.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:40
Antalya'da Şehit Süleyman Demirel Uluslararası Oryantiring Kampı gerçekleştiriliyor

Antalya'da Şehit Süleyman Demirel'in adının verildiği Uluslararası Oryantiring Antrenman Kampı düzenlendi.

Antalya'da Şehit Süleyman Demirel'in adının verildiği Uluslararası Oryantiring Antrenman Kampı düzenlendi.

Antalya NEO Doğa Sporları Kulübü koordinesinde, EON Turizm Acentesi sponsorluğundaki kampa, İsviçre, Litvanya, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den 153 sporcu katılıyor.

Sporcular, her gün sabah ve öğleden sonra Antalya'nın farklı bölgelerinde antrenman yapma şansı buluyor.

Bugüne kadar Ekşili, Lyrboton Kome Antik Kenti, Çakırlar, Selge Antik Kenti, Lara'daki parkurlarda çalışan sporcular, bugün Akdeniz Üniversitesi ve Düzlerçamı'nda antrenman yapacak.

Kamp direktörü Veysel Güler, yaptığı açıklamada, sporcuların her birinin bireysel olarak farklı zaman aralıklarında çıkış noktasına geldiğini, haritalarında çizili parkurları hiçbir temas ortamı oluşmadan bireysel olarak koşup antrenmanlarını tamamladıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları göz önüne alındığında uygulanabilecek en güzel doğa sporlarından birisinin oryantiring olduğunu bildiren Güler, şunları kaydetti:

"Spor ve alternatif doğa turizmi faaliyetlerini kapsayan oryantiring sporunda önümüzdeki yıllarda şartların normale dönmesiyle daha fazla grupların ülkemize gelerek antrenmanlara ve yarışmalara katılacağı görülmektedir. Söz konusu kampımız çerçevesinde Antalya'mızın eşsiz doğasında kamp yapma fırsatını veren ilgililere çok teşekkür ederiz."

Şehit Süleyman Demirel Uluslararası Oryantiring Antrenman Kampı 28 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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