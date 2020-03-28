Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı
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Antalya, Güncel

Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı

Antalya'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine yönelik kararlara uymayanlar, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:52
Antalya'da şehirler arası otobüs seferlerine yönelik sıkı tedbirler alındı

Antalya'da, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine yönelik kararlara uymayanlar, 3 bin 150 lira idari para ile iki aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında, İçişleri Bakanlığının yayımladığı Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerine ilişkin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesine yönelik önemli kararlar alındığı, şehirler arası otobüs seferlerinin Valilik izniyle yapılabileceği belirtildi.

Vatandaşların bulundukları yerde kalmalarının esas olup, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son 15 günde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayanların şehirler arası yolculuk yapmasının Valilik izniyle gerçekleştirileceği ifade edildi.

İller arasında seyahat etmesi zorunlu olanların, valilik ve kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvuracağı, uygun görülmesi halinde seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi" düzenleneceği bildirildi.

Seyahat İzin Kurulunca, şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi verilenlerin başvuruları dikkate alınarak otobüs seferi planlaması için ilgililere bilgi verileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak. Yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine izin verilecek. Antalya'ya gelecekleri bildirilen yolcuların il girişlerinde kontrolleri gerçekleştirilecek, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınarak, sıklıkla kontrol edilecek."

"Hapis cezasıyla da cezalandırılabilecek"

Yolculuğuna izin verilen otobüslerin, seyahat güzergahlarında sadece Antalya Şehirlerarası Yolcu Otogarı'nda ve ilçe otogarlarında durabileceği, seyahat izni verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması halinde alabilecekleri bildirildi.

Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklandığı vurgulanan açıklamada, "Alınan kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı olmak üzere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası uygulanacak. Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek." ifadelerin yer verildi.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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