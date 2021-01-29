Antalya'da "Şehirler Ağı Çalıştayı" çevrim içi düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu, akıllı kent uygulamalarının büyük ölçekli örnek uygulamalarının hayata geçirilmesini amaçlayan MatchUp Projesi kapsamında "Şehirler Ağı Çalıştayı" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalıştayda "Türkiye'de Sürdürülebilir Enerji Eylem ve İklim Uyum Planı", iklim değişikliği ve temiz enerji ile ilgili uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Etkinlik, Antalya, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Muğla ve Trabzon büyükşehirleri ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız