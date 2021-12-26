Şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendi

ANTALYA (AA) - Son yıllarda yapılan çalışmalarla zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir merkez olma yolunda ilerleyen Antalya'da zeytin hasadı hareketliliği sürüyor.

Antalya Ticaret Borsasının 2009'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiraladığı, kent merkezinde bulunan 2 milyon 630 bin metrekare büyüklüğündeki Zeytinpark da yaklaşık 20 binin üzerindeki zeytin ağacıyla kentin ekonomisine değer katıyor.

Bahçelerde işçiler tarafından elle toplanan zeytinler, fabrikada saplarından ve yapraklarından ayrıştırılıyor. Sofralık zeytinler büyüklüklerine göre ayrılırken yağlık çeşitler ise kırma ve pres işlemlerinden sonra suyu ve yağı ayrıştırılarak zeytinyağına dönüştürülüyor.

Coğrafi işaret belgeli bölgeye has "Tavşan Yüreği" ve tescilli "Beylik" çeşidi başta olmak üzere Zeytinpark'ta organik üretilen zeytin ve zeytinyağına tüketiciler yoğun talep gösteriyor.

"Tamamen organik ve doğal üretim yapıyoruz"

Zeytinpark AŞ Genel Müdürü Vahdet Narin, AA muhabirine, Antalya'da zeytin üretiminin çok eskilere dayandığını söyledi.

Üretim alanlarının her yıl arttığını belirten Narin, "Antalya'da geçen yıl toplam 187 bin 610 dekarlık alanda 12 bin 204 ton sofralık, 42 bin 81 ton da yağlık olmak üzere toplam 54 bin 285 ton zeytin üretimi gerçekleştirildi. Bu sene var yılımız. Dolayısıyla iyi bir hasat dönemi bekliyoruz." dedi.

Türkiye'de bir şehir içindeki en büyük zeytinlik alana sahip olduklarını vurgulayan Narin, şöyle konuştu:

"Sit alanı ve koruma bölgesiyiz. Aslında bir sosyal sorumluluk projesiyiz. Buradaki alanı korumak amacındayız. Ürettiğimiz zeytine de katma değer yaratıyoruz. Öncelikle zeytini topluyoruz. Topladığımız zeytinleri perakende de satıyoruz, kendimiz de işliyoruz. Yağlık olanları da kendi tesislerimizde işleyerek halka sunuyoruz. Tamamen organik ve doğal üretim yapıyoruz. Kimyasal ilaçlama yapmadığımız için ürünlerimizi çok kısa sürede satıyoruz."

Coğrafi işaret belgeli "Tavşan Yüreği" zeytininden üretilen yağın çok kıymetli olduğunu ve yapılan araştırmalarda hücreleri yenilediğinin ispatlandığını ifade eden Narin, bu çeşidin üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Narin, Ege'deki otoyol inşaatından kurtarılan 800 ve 1200 yıllık iki zeytin ağacının da Zeytinpark'ta dikilerek ürün vermeye devam ettiğini sözlerine ekledi.