Antalya'da sebze yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
05.01.2021 20:51 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:54
Antalya'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Antalya'da devrilen sebze yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Kemer istikametinden Kumluca yönüne giden Sefa Demir'in kullandığı 33 SV 616 plakalı sebze yüklü kamyon, Olimpos Kavşağı'nda şarampole devrildi.
Kazada, kamyon kasasına yüklü sebze ve meyve kasaları etrafa savrulurken sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yola saçılan meyveler ekiplerin yaptığı çalışmayla kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş