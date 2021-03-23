Antalya'da sebze hallerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da sebze hallerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

23.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:29
Antalya'da sebze hallerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın bazı ilçelerinde sebze hallerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Antalya'nın bazı ilçelerinde sebze hallerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Demre, Finike ve Kumluca bölgesinde bulunan sebze hallerinden plastik sebze kasalarının çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Fiziki ve teknik takip ile kamera görüntülerinin incelenmesiyle kimlikleri tespit edilen İ.K, M.H.K. ve H.K, gözaltına alındı.

Beykonak Mahallesi Akmaz mevkisinde iki hurda deposunda çalıntı 5 bin sebze ve meyve kasası, Kumluca ve Finike Belediyelerine ait 10 metal geri dönüşüm konteyneri, su dinamosu ve 2 büyük tip akü ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.K. ile M.H.K, tutuklandı, H.K, ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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