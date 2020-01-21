Antalya'da sazlık yangını (3)
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Antalya'da sazlık yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDIAntalya'nın Aksu ilçesi Yamansaz mevkisinde, dün gece başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan; ancak şiddetli rüzgar nedeniyle bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın, kontrol altına alındı.

21.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:40
Antalya'da sazlık yangını (3)

KONTROL ALTINA ALINDI

'nın ilçesi Yamansaz mevkisinde, dün gece başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan; ancak şiddetli rüzgar nedeniyle bugün öğle saatlerinde yeniden başlayan yangın, kontrol altına alındı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 100 kişilik personeli, 15 aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'nün 7 aracı ile müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ahmet Kısa, bölgede incelemelerde bulundu. Yangın nedeniyle bölgedeki baraka, ahır ve naylon serada hasar oluştu. Ahırdaki büyükbaşlar dışarı çıkarılarak, yanmaktan kurtarıldı. Yangında 1500 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangın, tamamen kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı.


Kaynak: DHA
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