: Antalya'da sazlık yangını

21.01.2020 13:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:36

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yamansaz bölgesinde dün gece saatlerinde başlayan sazlık yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yangının rüzgar sebebiyle kontrol altına alınmasında güçlük çekiliyor. Yerleşim alanlarına yakın olan bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çabası sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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