Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor - Haberler
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Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde seraların bulunduğu sazlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde seraların bulunduğu sazlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kemerağzı Mahallesi'ndeki Yaman Sazlığı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alanda bulunan seralardan bazıları, naylon örtülerinin yanması sonucu zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Antalya Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki bir helikopter de katıldı.

Mahalle sakinleri de kovalarla su taşıyarak ekipleri destek olmaya çalışıyor.

Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana ve diğer seralara ulaşmaması için çaba gösteriyor.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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