Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
08.08.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:18
Antalya'nın Kaş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Ova Mahallesi Çayağzı mevkisinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 su tankeri, 6 arazöz sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alınan bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangında, 4 hektar alan zarar gördü.
Kaynak: AA