Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Haberler » Güncel » Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Haber

Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da sebebi belirlenemeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.

12.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:39
Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

'da sebebi belirlenemeyen nedenle sazlık alanda çıkan yangın, kısa sürede müdahale edilmesiyle kontrol altına alındı.


Antalya'nın ilçesi Bogazkent mahallesinde saat 14.00 sıralarında nedeni henüz belli olmayan sazlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, alevleri kontrol altına aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et