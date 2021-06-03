Antalya'da satranç turnuvasında derece elde edenlere ödülleri verildi
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Antalya'da satranç turnuvasında derece elde edenlere ödülleri verildi

Antalya'da satranç turnuvasında derece elde edenlere ödülleri verildi
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da Okul Sporları Çevrimiçi Satranç Turnuvası'nda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Antalya'da Okul Sporları Çevrimiçi Satranç Turnuvası'nda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Antalya Spor Salonu'nda Okul Sporları Çevrimiçi Satranç Turnuvası'nda minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde karşılaşmalar yapıldı.

Turnuvada dereceye girenler ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er verdi.

İl Müdürü Er, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Yavuz Gürhan ise turnuvada 3 bin 224 sporcunun hamle yaptığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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