Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

11.12.2020 23:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 23:53
Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gökhan Uludoğan yönetimindeki 07 ABY 617 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Eski Hisar Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Otomobilde sıkışan Uludoğan, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uludoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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