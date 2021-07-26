Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı
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Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı

Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 Rus turist yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 Rus turist yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 2513 plakalı kiralık otomobil, Demirtaş Mahallesi Topbaşı mevkisinde yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Rus uyruklu 4 turist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı turistler, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Turistlerin kiraladıkları araçla Sapadere Kanyonu turuna çıktıları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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