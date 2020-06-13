Antalya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
13.06.2020 19:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:36
Antalya'nın Serik ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Mücahit Kocaman yönetimindeki 07 YSA 12 plakalı otomobil, Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA