Antalya'da şarampole devrilen araçtaki karı koca yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da şarampole devrilen araçtaki karı koca yaralandı

11.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:20
Antalya'da şarampole devrilen araçtaki karı koca yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.

Soner Ç'nin kullandığı 07 ACH 741 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi Gökbel yaylası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile eşi Fatma Ç, yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Seda Sayan Şevval Sam Ercan Kesal Caner Cindoruk
Spor Falcao Vitor Hugo Caner Erkin Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Hatay İzmir Belen Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da şarampole devrilen araçtaki karı koca yaralandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.10.2020 18:23:38. #1.14#
title