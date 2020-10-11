Antalya'da şarampole devrilen araçtaki karı koca yaralandı
11.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:20
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde devrilen araçtaki çift, yaralandı.
Soner Ç'nin kullandığı 07 ACH 741 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi Gökbel yaylası mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile eşi Fatma Ç, yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur