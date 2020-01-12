Antalya'da şantiyelerden akaryakıt hırsızlığı yaptığı ileri sürülen 3 kişi yakalandı

12.01.2020 21:54 | Son Güncelleme: 12.01.2020 22:28

Antalya'da yol yapım şantiyelerinden akaryakıt hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi, gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ankara, Bilecik, Samsun, Denizli ve Ordu'da farklı tarihlerde yol yapım çalışmaları sırasında şantiyelerde yaşanan akaryakıt hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 20 gün süren teknik ve fiziki takip çalışması sonucu S.Ş, A.Ç. ve O.C.K'nin önce keşfini yaptıkları şantiyelerindeki iş makinelerinin yakıt depo kapaklarını kırıp, özel aparatlarla bidonlara yakıt çektikleri ve minibüse yükleyip bölgeden uzaklaştıkları tespit edildi.

Korkuteli ve İbradı ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince, 3 şüpheli akaryakıt hırsızlığında kullandıkları araçlarla Korkuteli girişinde yakalandı.

Yapılan aramada araçlarda 30 litre kapasiteli akaryakıt dolu 35 bidon, yakıt çekmek için kullanılan plastik hortum ile şüphelilerin üzerlerinde 6 bin 720 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin, bugüne kadar 10 bin litrelik akaryakıt hırsızlığı yaptıkları, bu şekilde şirketleri yaklaşık 70 bin lira maddi zarara uğrattıkları ileri sürüldü.

Kaynak: AA