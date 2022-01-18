Antalya'da şantaj ve dolandırıcılık şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da şantaj ve dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Antalya'da şantaj ve dolandırıcılık şüphelisi yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şantaj ve dolandırıcılık zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde şantaj ve dolandırıcılık zanlısı jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şantaj yaptıkları kişilerden "isimlerini teknik takip listesinden çıkaracakları" vaadinde bulunarak yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüpheliler D.D. ve M.E.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda adreslerinde 19 sahte doküman, 2 cep telefonu, ses kayıtlarının bulunduğu CD ve 2 SİM kart ele geçirilen şüphelilerden D.D. gözaltına alındı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı

Bingöl'da 'Eren Kış-16 Operasyonu' başlatıldı

 Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU

Son dakika haber! UZMAN ÇAVUŞ, EL BOMBASININ KAZARA PATLAMASIYLA ŞEHİT OLDU
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

Dolandırıcılık, Manavgat, Jandarma, Antalya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title