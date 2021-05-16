Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
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Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | Spor

- Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi Sokaklara dökülen siyah-beyazlı taraftarlar erik dalı eşliğinde oynadı, meşale yakıp havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı Konvoy düzenleyen taraftarlara polisler müsaade etmedi Beşiktaş'ın İzmir deplasmanında şampiyonluğu kazanmasının...

- Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi

Sokaklara dökülen siyah-beyazlı taraftarlar erik dalı eşliğinde oynadı, meşale yakıp havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı

Konvoy düzenleyen taraftarlara polisler müsaade etmedi

ANTALYA - Beşiktaş'ın İzmir deplasmanında şampiyonluğu kazanmasının ardından Antalya'da siyah-beyazlı taraftarlar tam kapanmaya karşın sokağa çıkıp meşale ve havai fişekli kutlama yaptı, polis ekipleri konvoy yapan araçların önünü kesti. Bazı taraftarlar ise şampiyonluk sevincini balkon ve pencerelerinde kutladı.

İzmir deplasmanında Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 2020-2021 Sezonu şampiyonu oldu. Antalya'da polis ekipleri maçın bitimine yakın kutlamalara karşın kentin meydan ve caddelerinde araç ile yaya trafiğini kapattı. Maçın bitmesiyle birlikte kentin farklı noktalarında Beşiktaş taraftarları sokağa çıkma kısıtlamasına karşın sokaklara döküldü. Kimileri erik dalı eşliğinde sokakta oynarken, kimi taraftarlar da konvoy yaptı. Bazı taraftarlar ise meşale yakıp havai fişek patlatarak kutlama yaptı. Polis ekipleri ara cadde ve ara sokaklarda denetimler gerçekleştirerek taraftarları uyardı. Ekipler, konvoy yapanların önünü kesip evlerine gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

Kutlamayı evlerinde yapmayı tercih edenler ise balkon ve pencerelerinden açtıkları marşlar eşliğinde sevincini yaşadı.

Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
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