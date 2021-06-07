Antalya'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
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Antalya'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

Antalya'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde, saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, saman yüklü kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Serik ilçesi Dorumlar Mahallesi'nde kamyonuna saman balyalarını yükleyen Erşan Toklu (49), 07 AEP 224 plakalı kamyonuyla Haspınar Mahallesi istikametine hareket etti.

Kısa bir süre sonra kasadaki samanların yandığını gören sürücü Toklu, seyir halindeyken kamyonun damperini kullanarak samanları yola döktü.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz aracı ve 1 iş makinasının müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın sonucu kamyonun kasasında hasar meydana geldi.

Antalya'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
Antalya'da saman yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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