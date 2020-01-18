Antalya'da salsa şöleni

18.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:36

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dans Yarışmaları ve Kulüplerarası Salsa Şampiyonası'nın ikinci etabı, Antalya'da başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona, Cam Piramit ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerindeki dans kulüplerinden gelen 750 dansçının katıldığı şampiyonada, yarışmacılar performanslarıyla jüriden yüksek puan almaya çalıştı.

Organizasyon yarın sona erecek.

Kaynak: AA