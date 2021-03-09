Antalya'da salıncak ipi boğazına dolanan çocuk öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde çardakta kurulu salıncakta oynarken düşen Suriye uyruklu 10 yaşındaki kız çocuğu, salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu yaşamını yitirdi.

Aşağıoba Mahallesi Deveciler mevkisinde serada çalışan ailesiyle kalan Suriye uyruklu kız çocuğu Melek el Ubeyd, yaşadıkları evin çardağına kurulu salıncakta oynamaya başladı.

Salıncağın ipi, dengesini kaybederek yere düşen küçük kızın boğazına dolandı. Bir süre sonra durumu fark eden Melek'in anne ve babası nefessiz kalarak çırpınan kızlarını kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesine götürdü.

Melek el Ubeyd, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi olayın yaşandığı yerde yapılan savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli tıp kurumuna götürüldü.

Jandarma ekibinin başlatılan soruşturma kapsamındaki araştırması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer