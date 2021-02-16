Antalya'da saksı ve bidonlarda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı
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Antalya'da saksı ve bidonlarda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

16.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:54
Antalya'da saksı ve bidonlarda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaöz Mahallesi Cebel mevkisi Pınargözü Sokak'taki evde uyuşturucu üretimi ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan aramada, özel düzenekler kurularak büyük saksı ve bidonlara ekilen 157 kök Hint keneviri ile 30 gram uyuşturucu, 77 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, E.E, İ.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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