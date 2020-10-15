Antalya'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

15.10.2020 17:25 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:28
Antalya'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızlarpınarı Mahallesi'ndeki iki restoranda sahte ve kaçak içki satıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda 5 litre etil alkol ve 9,5 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden R.K. emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, R.G. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan İlham Aliyev Süleyman Soylu Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Selçuk Yöntem İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Genç İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.10.2020 17:28:33. #1.15#
title