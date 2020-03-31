Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu
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Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu

Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu Antalya'da polisin yaptığı operasyonda çok miktarda sahte toz deterjan, şampuan ve maske bulundu.

31.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:33
Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu

Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu

ANTALYA - Antalya'da polisin yaptığı operasyonda çok miktarda sahte toz deterjan, şampuan ve maske bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek ürünlerin depolanması, pazarlanması ve satışının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya baskın düzenlendi. Metruk gecekondu ve önünde bulunan kamyonette yapılan armalarda çeşitli markalarda toplam 192 adet bin 514 kg imitasyon/ sahte toz deterjan, çeşitli markalarda toplam 32 adet 160 lt imitasyon/ sahte şampuan, üzerinde üretim yeri seri numarası bulunmayan beyaz şeffaf poşet içerisinde bin 300 adet maske, 83 adet farklı markaların boş deterjan paketi, ambalaj poşetlerinin ağzını yapıştırmak için kullanılan 2 adet makine ve tartı, üzerinde çeşitli çay markalarının bulunduğu rulo halinde beyaz renkte fosforlu 805 adet bandrol ile 14 adet bir markaya ait yapıştırma sticker bulundu.

Olayla ilgili olarak İ.H. ve H.R.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli, hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" ve "sınai mülkiyet kanunu'na muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı. Suça konu adres Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendi.

Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu

Kaynak: İHA

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Antalya'da sahte şampuan, deterjan ve maske operasyonu
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