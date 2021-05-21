Antalya'da sahte kimlikle muayene olan kişi yakalandı
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Antalya'da sahte kimlikle muayene olan kişi yakalandı

Antalya'da sahte kimlikle muayene olan kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da sahte kimlikle hastanelerde muayene ve tedavi olan kişi gözaltına alındı.

Antalya'da sahte kimlikle hastanelerde muayene ve tedavi olan kişi gözaltına alındı.

Bir hastanenin nefroloji polikliniğine başvuran kişinin Ü.V. adına düzenlenen sahte kimliği kullandığından şüphelenen görevliler durumu hastane polisine bildirdi.

Polisin yaptığı incelemede muayene olmak için sıra bekleyenin H.H.T olduğu tespit edildi.

Dolandırıcılık suçundan sabıkası bulunan H.H.T'nin yüksen tansiyon ve böbrek hastası olduğu ve aynı rahatsızlıklara sahip Aydın'da yaşayan Ü.V. sahte kimliğiyle hastanelerde tedavi gördüğü, eczanelerden ilaç aldığı belirlendi.

Gözaltına alınan H.H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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