Antalya'da sahte internet sitesiyle tatilcileri dolandırdığı öne sürülen 14 zanlıdan...

Antalya ve Muğla'daki otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle, tatil yapmak isteyen çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Antalya ve Muğla'daki otellerin ismini kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle, tatil yapmak isteyen çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 12'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, açtıkları sahte internet sitesiyle, tatil yapmak isteyenleri dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya ve Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otellerin internet sitelerinin kopyasını yaptıkları belirlenen zanlıların, bu şekilde çok sayıda kişiden yaklaşık 20 milyon lira aldığı tespit edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, lüks otellerin internet sitelerini kopyalayan suç örgütü üyelerinin, açtıkları paravan şirketlerle yurtiçi ve yurtdışında tatil yapmak isteyenlerin dolandırıldığı ihbarının alındığı bildirildi.

Şirketler arasında dolaşım sağlayan örgüt üyelerinin, yurtiçinde paranın bir bölümü paylaştıktan sonra kalan tutarın yurtdışında bulunan örgüt liderinin hesaplarına aktardığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olayla ilgili Kemer ilçesi ve civarında çok sayıda şikayette bulunuldu. Şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık, resmi ve özel belgede sahtecilik, başkasına ait kimlik ve kimlik bilgilerinin kullanılması, kişisel bilgilerin izinsiz kullanılması' suçlarından soruşturma başlatıldı. 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 26 cep telefonu, 7 taşınabilir bilgisayar, 5 hard disk, 9 hafıza kartı, 7 taşınır bellek, paravan şirketlere ait banka cüzdanları, kaşeler ve suçtan elde edildiği iddia edilen 28 bin 200 lira ile 2 bin 905 avro ele geçirildi. Şüpheli 12 kişi 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı, 2'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi."

Açıklamada soruşturma yürütülürken şüphelilerden 2'sinin yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı ve tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden