Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü - Haberler
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Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü

Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

ANTALYA (AA) - Antalya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, alkol aldıktan sonra 20 gün önce rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırılan Halil Ö. (46) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Evli, 2 çocuk babası Halil Ö'ün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Cenazenin Muratpaşa Güzeloba Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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