Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

12.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 12.03.2021 14:18
Antalya'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki imalatı yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Serik'te bir ikamet ve kıraathanede sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslerdeki aramada, 10 litre etil alkol, sahte 10 litre viski ve 4 litre rakı, viski aroması, renklendirici, anason ile 8 boş viski şişesi ele geçirildi.

Sahte içki ürettikleri iddiasıyla M.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Bu arada, operasyonun düzenlendiği kıraathanedeki 10 kişiye de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden toplam 31 bin 500 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Çiçek

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