Antalya'da sahte içki operasyonu
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Antalya'da sahte içki operasyonu

Antalya'da sahte içki operasyonu Bin 676 litre sahte alkol, 675 adet boş şişe ele geçirildi Antalya'da yapılan sahte içki operasyonunda 1.676 litre sahte alkol, 675 adet boş içki şişesi, çok sayıda sahte alkol yapımda kullanılan etiket, şişe kapağı ve plastik tanklar ele geçirildi.

06.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:09

Antalya'da sahte içki operasyonu

Bin 676 litre sahte alkol, 675 adet boş şişe ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da yapılan sahte içki operasyonunda 1.676 litre sahte alkol, 675 adet boş içki şişesi, çok sayıda sahte alkol yapımda kullanılan etiket, şişe kapağı ve plastik tanklar ele geçirildi. Sahte içki üretimi yapan şahsa adli işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı.

Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesinde bir depoda sahte içki imalatının yapıldığı ve bu içkilerin market, büfe, tekel bayi gibi işyerinde satışının yapılacağına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine sahte alkollerin ürettildiği yerde yapılan aramada 1.676 litre sahte alkol, 675 adet boş içki şişesi, çok sayıda sahte alkol yapımda kullanılan etiket, şişe kapağı ve plastik tanklar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli R.Ö. isimli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya'da sahte içki operasyonu

Kaynak: İHA

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