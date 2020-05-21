Antalya'da sahte içki operasyonu Antalya'daki sahte içki operasyonunda 675 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya'daki sahte içki operasyonunda 675 litre etil alkol ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirinyalı Mahallesi'ndeki bir büfe ile Ermenek Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Aramalarda, sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 675 litre etil alkol ile 81 şişe içki aroması ele geçirildi.

Olayın şüphelisi F.T. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA