Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 225 şişe sahte içki yakalandı.
11.10.2019 14:12
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda 225 şişe sahte içki yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çarşı Mahallesi'ndeki bir barın deposuna operasyon düzenledi.
Operasyonda, 225 şişe sahte votka ele geçirildi. Gözaltına alınan G.D, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA