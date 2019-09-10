Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 450 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, turistik ilçede piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin, Ilıca Mahallesi'ndeki bir restoranın depo kısmına yaptıkları baskında 450 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan restoran sahibi S.K, işlemlerinin ardından sevk ediliği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.