Antalya'da sahte içki operasyonu

06.09.2019 15:04

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda 20 bin şişe sahte içki ele geçirildi.

Manavgat İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Side turizm merkezinde bulunan bir otelden piyasa sahte şarap sürülmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri, otele ait olduğu belirlenen bir adresteki depoya operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda, 20 bin litre şişelenmiş sahte dolum şarap ile dolum yapmak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Yurt dışında olduğu tespit edilen olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA