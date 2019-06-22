Antalya'da sahte içki operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Payallar Mahallesi'nde bir kamyoneti durdu.
Araçta ve aracın çıkış yaptığı depoda yapılan aramada 219 bidonda 6 bin 570 litre gümrük kaçağı ve sahte içki ile 1121 boş içki şişesi bulundu.
Olayla ilgili C.B, H.A. ve Romanyalı V.G. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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