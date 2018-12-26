Antalya'da Sahte İçki Operasyonu
Antalya'da yılbaşı öncesi polis tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 596 şişe sahte içki ele geçirildi.
Antalya'da yılbaşı öncesi polis tarafından düzenlenen sahte içki operasyonunda 596 şişe sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapılarak yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında piyasaya sürüleceği yönünde ihbar aldı.
İhbarı değerlendiren ekipler, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 569 şişe değişik markalarda sahte içki, 1903 adet boş içki şişesi, 1542 adet sahte bandrol, 1171 adet sahte içki yapımında kullanılan şişe kapakları, etiket, gıda boyası, aroma ve anason ele geçirdi.
Operasyonda, insan sağlığına zararlı şekilde imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapılırken, T.B.ve A.Ç. gözaltına alındı.