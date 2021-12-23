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Antalya'da sahte alkolden bir ölüm daha

Antalya'da sahte alkolden bir ölüm daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 20 gündür hastanede tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 20 gündür hastanede tedavi altında bulunan kişi hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki şahsın cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası 46 yaşındaki servis şoförü Halil Öz, bir süre önce alkol kullandı. Kullandığı sahte alkolün etkisiyle fenalaşan Öz, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Bu hastanede 20 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Öz, yaşam savaşını kaybetti. Halil Öz'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Öz'ün cenazesi yakınları tarafından alındı. Halil Öz'ün cenazesinin Muratpaşa Güzeloba Mezarlığında öğle namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

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