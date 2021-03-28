Sahipleri şehir dışında olan evde doğum yaparak mahsur kalan kedi yavrularıyla kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sahipleri şehir dışında olan eve girip doğum yaptıktan sonra mahsur kalan kedi, 4 yavrusuyla kurtarıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, sahipleri şehir dışında olan eve girip doğum yaptıktan sonra mahsur kalan kedi, 4 yavrusuyla kurtarıldı.

Andifli Mahallesi İlkokul Sokak'taki evin balkon penceresinden 4 gündür kedi sesi duyan mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Olay yerine Kaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgede inceleme yapan ekipler, evde yaşayanların şehir dışında olduklarını ve evde kimsenin bulunmadığını öğrendi. Anne kedinin, 4 gün önce evin açık olan balkon penceresinden içeri gidip, doğum yaptıktan sonra dışarıya çıkamadığını belirleyen ekipler, ev sahibine ulaşarak konu hakkında bilgi verdi.

Ev sahibinden izin alan ekipler, evin penceresinden içeri girip 5 kediyi dışarıya çıkardı.

Halsiz oldukları belirlenen kedilere, ekipler tarafından su verildi, bakımları yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci