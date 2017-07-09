Antalya'da Sahillere Akın

HAVA sıcaklığının 37, nem oranının yüzde 20 ölçüldüğü Antalya'da sıcaktan bunalanlar, sahil ve parkları doldurdu.



Sıcak havada tatilciler ve vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde denize girip serinlemeye çalıştı. Çocuklarıyla denize girenler şapkayla yüzmeyi tercih etti. Park ve gölgelik alanları tercih edenler ise aileleriyle piknik yaparak tatil gününün keyfini çıkardı.



Antalya Meteoroloji 4'ncü Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde hava sıcaklığının 37, nem oranının yüzde 20 ve deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğünü belirtti.



- Antalya