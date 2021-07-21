Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu

Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İç turizmde hareketliliğin en fazla yaşandığı kentlerin başında gelen Antalya'da, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

İç turizmde hareketliliğin en fazla yaşandığı kentlerin başında gelen Antalya'da, Kurban Bayramı'nın 2. gününde sahillerde yoğunluk oluştu.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, sezonun açılmasıyla başlayan yabancı turist yoğunluğuna, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle yerli misafirlerde dahil oldu. Geçen yıl pandemiden dolayı tatile çıkamayan yerli turistlerin adresi turizm kenti Antalya oldu. Denizi, kumu, güneşi gastronomisinin yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle her kesime hitap eden Akdeniz'in incisi Antalya'da, misafirlerin en çok tercih ettiği yerleri ise turkuaz rengiyle sahiller oluşturdu. Hava sıcaklığının bayramdan önceki değerlere göre düşük seyretmesinin yanında, esen meltem ile yakıcı bir havanın olmadığı Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştu. Deniz suyunun 28, hava sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte misafirlerin büyük çoğunluğu denizde vakit geçirdi. Tatilcilerin bir kısmı ise şemsiye altında şezlonglarda, yada sahil bandındaki ağaçlık alanda zaman geçirdi. Öğle saatleri olmasına rağmen sahildeki yoğunluğunun üst seviyede olduğu dikkat çekti. Maskenin takılmadığı sahilde gruplar halinde gelen ailelerin sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştıkları görüldü.

Bazı tatilciler ise su sporlarındaki aktiviteler ile adrenalin dolu anlar yaşadı.

"Mardin'den geldiler"

Kurban Bayramı'nın birinci günü kurbanlarını kestikten sonra Mardin'den Antalya'ya tatile gelen Mehmet Nurtekin"Bugün Antalya'da ilk günümüz ve her yer çok kalabalık ve çok beğendik. Özellikle sahiller çok kabalık, 5 gün Antalya'da kalacağız. Burada biraz vakit geçirdikten sonra diğer günlerimizi Kemer'de geçireceğiz" dedi. - ANTALYA

Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü
Görüntüler merak uyandırmıştı! Çocuk mezarlarına balon bağlayan vatandaşın sırrı çözüldü
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Uzman isimden hayati uyarı! Kurban eti yiyeceğim diye karaciğerinizden olmayın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Mesut Özil Mario Balotelli Oğulcan Çağlayan Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'da sahillerde yerli turist yoğunluğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:28:11. #1.16#

title